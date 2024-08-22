حذف الحساب الرسمي للكوميدي المصري “باسم يوسف” من منصة “إكس”

أفادت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، بأن منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي قامت بحذف حساب الكوميدي المصري الأميركي الشهير باسم يوسف، دون أن يتم تحديد السبب الرسمي حتى الآن.

وذكر بعض النشطاء أن حساب يوسف، الذي كان يتابعه 11.7 مليون شخص، أصبح “غير متاح”، مشيرين إلى أن ذلك ربما يكون بسبب منشوراته المنتقدة لإسرائيل.

في وقت لاحق، ظهر حساب جديد بسرعة جذب آلاف المتابعين وإعادة النشر، حيث ادعى صاحبه أنه يوسف نفسه، مؤكداً أنه “لن يستسلم” وسيواصل التعبير عن آرائه، متهماً منصة “إكس” بتقييد حرية التعبير.

تُعتبر منصة “إكس”، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، واحدة من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التي سمحت بنشر آراء ناقدة لإسرائيل، في الوقت الذي فرض فيه فيسبوك وإنستغرام قيوداً أكثر صرامة لمكافحة “الكراهية والتحريض على العنف”.

وكان يوسف قد أثار جدلاً واسعاً بعد أن انتقد إسرائيل بشكل ساخر في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر.

وقد أسفرت هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.

وفي المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية أدت إلى مقتل نحو 40 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وزادت شهرة يوسف عالميًا بعد أن انتقد الحرب في غزة بشكل كوميدي خلال مشاركته في برنامج للصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان في أواخر العام الماضي.

ودأب يوسف المتزوج من فلسطينية من قطاع غزة، عقب تلك المقابلة على توجيه الانتقادات إلى إسرائيل دون أن يغفل عن توجيه بعضا من سهام النقد لحركة حماس.

وفي إحدى اللقاءات، قال يوسف : “شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة بي كثيرًا، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون بجد أكثر مني في هذا المجال”.

وتابع: “ما قلته كان له صدى لدى الجمهور. لا أعرف لماذا أو كيف؟ لكني سعيد لأنني قلت ما يجب أن أقوله. أنا سعيد جدًا بردود الفعل والإطراء. لقد عبرت وقتها عن رأيي فقط”، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وكان يوسف قد اشتهر في مصر والعالم العربي عبر برامجه الساخرة ذات الطابع السياسي، قبل أن يتوقف عن تقديمها عقب سقوط حكم الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وهاجر يوسف، الذي درس الطب وعمله به لفترة محددة، إلى الولايات المتحدة عام 2015، حيث تمكن من الحصول على الجنسية الأميركية لاحقا.

الحرة