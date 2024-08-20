بالصور.. والي الشمالية يستقبل دفعة جديدة من قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي

قال والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله إن الولاية الشمالية تعتبر على مر التاريخ المعبر الأساسي لإقليم دارفور وأهله لجميع ربوع السودان وأن الإمتداد بين دارفور والولاية الشمالية طبيعي وأن الحرب زادت قوة شوكة الترابط والتلاحم بين الجانبين.
وشهد الوالي رفقة اللواء ركن م بشير مكي الباهي رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية واللواء ركن كمال سليمان حاج الخضر قائد الفرقة 19مشاة مروي والمدير التنفيذي لمحلية مروي محجوب محمد سيد أحمد وأعضاء مجلس وزراء حكومة الولاية وأعضاء لجنة أمن الولاية وقائد قوات حركة تحرير السودان المنسق العام لحاكم إقليم دارفور بالولاية الشمالية حفل إستقبال دفعة من قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي.
ودعاء والي الشمالية قيادة حركة جيش تحرير السودان لتجهيز القوة بأسرع وقت للدفع بها في الخطوط الأمامية بالقوات بشمال دارفور ، وبعث الوالي بالتهاني لحاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي وحركات الكفاح المسلح بمناسبة الإنتصارات التي حققوها بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، كما حيا مواطني الولاية الشمالية لإستضافتهم أكثر من 3 مليون نازح ضمنهم أبناء ولايات دارفور بعد الهجوم على الفاشر ، وقال إن محلية الدبة إستقبلت أكثر من 350 أسرة، وزاد : (نحيي أهل الدبة وأزهري المبارك الذي استضاف أعداد كبيرة منهم في مزرعته).
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