بالصور.. والي الشمالية يستقبل دفعة جديدة من قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي

قال والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله إن الولاية الشمالية تعتبر على مر التاريخ المعبر الأساسي لإقليم دارفور وأهله لجميع ربوع السودان وأن الإمتداد بين دارفور والولاية الشمالية طبيعي وأن الحرب زادت قوة شوكة الترابط والتلاحم بين الجانبين.

ودعاء والي الشمالية قيادة حركة جيش تحرير السودان لتجهيز القوة بأسرع وقت للدفع بها في الخطوط الأمامية بالقوات بشمال دارفور ، وبعث الوالي بالتهاني لحاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي وحركات الكفاح المسلح بمناسبة الإنتصارات التي حققوها بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، كما حيا مواطني الولاية الشمالية لإستضافتهم أكثر من 3 مليون نازح ضمنهم أبناء ولايات دارفور بعد الهجوم على الفاشر ، وقال إن محلية الدبة إستقبلت أكثر من 350 أسرة، وزاد : (نحيي أهل الدبة وأزهري المبارك الذي استضاف أعداد كبيرة منهم في مزرعته).

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