قال بيان مشترك من الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بضرورة السماح بالمرور الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والعاملين في جميع المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

– نحث قوات الدعم السريع على فتح المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديدًا تقاطع سنار لأن ذلك من شأنه أن يوسع إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية لما يصل إلى 12 مليون سوداني عبر ولايات متعددة.

– نرحب بوجود قوات الدعم السريع واستجابتها واستعدادها لاتخاذ خطوات لتعزيز حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني

– نحث بضرورة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب إعلان جدة ويشمل مسؤولية الطرفين لحماية المدنيين