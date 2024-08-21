هل يؤثر المزاج السيئ على إنتاجيتك في العمل؟

المزاج السيئ أمر يمر به الجميع من وقت لآخر، ولكن عندما يبدأ بالتأثير في علاقاتك أو عملك أو حياتك اليومية، يصبح الأمر مقلقًا.

ويمكن أن يؤدي المزاج السلبي إلى ، قلة التركيز، وصعوبة التواصل؛ ما قد يضر بعلاقاتك، ويقلل من إنتاجيتك.

والمزاج السيئ لا يؤثر فقط على صاحبه، بل يمتد تأثيره إلى المحيطين به، سواء في العمل، أو في المنزل.

وبحسب موقع “تايمز أوف إنديا”، إليك طرق التحكم في المزاج السيئ:

الوعي والقبول

اعترف بأنك في مزاج سيئ وحاول فهم أسبابه.

التواصل

أخبر من حولك بأنك تمر بوقت عصيب لتجنب سوء الفهم.

الاستراحة

قم بنشاط يساعدك على الاسترخاء وإعادة التوازن.

اليقظة اليومية

مارس تقنيات اليقظة مثل التأمل لتهدئة نفسك.

طلب المساعدة المهنية

إذا كان من الصعب عليك التعامل مع مشاعرك، لا تتردد في طلب المساعدة من مختص.

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