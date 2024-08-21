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شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يفاجئ شقيقته ويحملها على كتفه بعد تكريمها ضمن عدد من المتفوقين بمدرسة سودانية بالقاهرة ومتابعون: (فعلاً الأخ سند)

2024/08/21
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حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإعجاب منقطع النظير من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ شاب سوداني شقيقته التي تم تكريمها ضمن عدد من المتفوقين في امتحانات الإبتدائية.

وقام الشاب بحمل شقيقته على كتفه المتفوقة والتي تدرس بمدارس أبوذر الكودة بالقاهرة وسط اعجاب المتابعين الذين كتبوا: (فعلاً الأخ سند).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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