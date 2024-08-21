بشرى لمواطني مروي .. الجوازات ترسل دفعة جديدة جاهزة للتسليم

أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عن استكمال طباعة 2796 جواز سفر للمواطنين الذين اكملوا إجراءاتهم في مركز الجوازات بمدينة مروي.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عملية إصدار الجوازات للمواطنين في جميع المراكز داخل وخارج السودان. وأكدت الإدارة أن جميع الجوازات المطبوعة جاهزة للتسليم في المركز، داعية المواطنين إلى الحضور لاستلام جوازاتهم في المواعيد المحددة.