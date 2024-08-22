وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة البحر الاحمر تقيم منتدي ضبط الوجود الاجنبي وتامين الهوية

تعزيزا لجهود وزارة الداخلية لتحقيق الأمن الداخلى بضبط الوجود الأجنبى غير المقنن وتنفيذا لتوصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبي إنطلقت بقاعة الخبير الدولية بجامعة البحر الأحمر فعاليات المنتدى الاول لضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية الذى يجئ تحت شعار (أحمى هويتك تحمى وطنك).

الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله مدير عام قوات الشرطة بالإنابة ممثل السيد وزير الداخلية المكلف أوضح خلال مخاطبته المنتدى أن قضية الوجود الأجنبى غير المقنن من القضايا التى شغلت الرأى العام الدولى ونالت إهتمام منظمات المجتمع المدنى وذلك نسبة لأثارة السالبه على إستقرار الدول وأمن المجتمعات مؤكدا إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات بدعم وتنظيم مثل هذه المنتديات والفعاليات لبحث الطرق الكفيلة لحماية الهوية السودانية وضبط الوجود الأجنبى غير المقنن والذى أصبح من التحديات التى تواجه الدولة بإستضافتها لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين مضيفا أنه تم تشكيل لجان ولأئية لضبط الوجود الأجنبى غير المقنن وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة لتأمين ومراقبة الحدود وضبط حركة المعابر للحد من ظاهرة الهجرة وضبط الوجود الأجنبى وحماية الهوية السودانية.

من جانبه قال والى ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور أن الأجهزة الأمنية بالولاية جاهزة لردع وحسم كل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن المواطن وإستقرار الوطن وثمن سيادته جهود اللجنة الفرعية لمتابعة ومراقبة الوجود الأجنبى غير المقنن بالولاية المنبثقة من اللجنة العليا وأشاد بجهود جامعة البحر الأحمر وشراكتها مع وزارة الداخلية بإقامة مثل هذه البرامج بهدف إعداد خطط علمية مدروسة تسهم فى توعية وتبصير المجتمع بمخاطر الوجود الاجنبى غير المقنن وأعلن فى ذات الصدد ترحيب الولاية بالوجود الأجنبى المقنن والمصرح به والذى لايتنهك قوانين ولوائح وسيادة الدولة.

المكتب الصحفي للشرطة