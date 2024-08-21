سياسية
الجيش السوداني: نمتلك أسرابا من هذا الطراز من الطائرات صينية الصنع منذ مطلع الألفية الحالية
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعميماً صحفياً جاء فيه:
ورد ببعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضللة عن حصول القوات المسلحة السودانية على طائرات من طراز K8 من جمهورية مصر العربية.
في هذا السياق توضح القوات المسلحة الآتي :
الجيش السوداني يمتلك أسرابا من هذا الطراز من الطائرات صينية الصنع منذ مطلع الألفية الحالية وقد حصلت عليها من دولة المنشأ (جمهورية الصين الشعبية)، أي قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان ولاحاجة للإستعانة بأي دولة صديقة للحصول على مزيد من هذه الطائرات والذي هو أصلاً مخصص لتدريب الطيارين.
تحذر القوات المسلحة من تداول مثل هذه المعلومات المضللة وغير الموثوقة.
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤م
مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة
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