الفرقة ١٢ مشاة سنكات .. مواد غذائية أساسية من الباب للباب إضافة لتوزيع مياه الشرب مجاناً

والبلاد تحتفي بالذكرى السبعين لعيد القوات المسلحة .. الفرقة ١٢ مشاة سنكات بالتنسيق مع إدارة الإسناد المجتمعي بالقوات المسلحة تتفقد المواطنين النازحين بمنطقة المسئولية وتوزع مواد غذائية أساسية من الباب للباب إضافة لتوزيع مياه الشرب مجانا للمناطق التي تشح فيها خدمات المياه والكهرباء – شرق السودان – أسر النازحين – ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤م.

رصد وتحرير – “النيلين”