سياسية
البرهان يلتقي وفد من العلماء والدعاة
التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الاربعاء وفد من العلماء والدعاة وتطرق اللقاء لمجمل الأوضاع بالبلاد.
وقال د.طه عابدين عضو الوفد في تصريح صحفي أن وفد العلماء نقل لرئيس مجلس السيادة شكر وتقدير الشعب السوداني لسيادته على موقفه القوي والثابت تجاه قضايا الشعب، وقيادته الحكيمة لقوات الشعب المسلحة والقوات المساندة لها من المستنفرين والمقاومة الشعبية . وأشاد طه بانتصارات القوات المسلحة في محاور القتال المختلفة مؤكداً أن الائمة والدعاة والعلماء يقفون مع الجيش في معركة الكرامة مبيناً أن الوفد قدم خلال اللقاء رؤية للمساهمة في معالجة بعض القضايا السياسية والإقتصادية والأمنية وذلك في إطار عملية الإصلاح لما بعد الحرب.
سونا
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