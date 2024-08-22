برنامج الغذاء العالمي: شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية الحيوية تابعة للبرنامج عبرت الحدود من تشاد إلى السودان

قال برنامج الغذاء العالمي بأن شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية الحيوية تابعة للبرنامج عبرت الحدود من تشاد إلى السودان عبر معبر “أدري”.

– في غضون أيام قليلة منذ إعادة فتح الحدود، قمنا بحشد المساعدات الغذائية لمنطقة ⁧دارفور⁩.