سياسية
برنامج الغذاء العالمي: شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية الحيوية تابعة للبرنامج عبرت الحدود من تشاد إلى السودان
قال برنامج الغذاء العالمي بأن شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية الحيوية تابعة للبرنامج عبرت الحدود من تشاد إلى السودان عبر معبر “أدري”.
– في غضون أيام قليلة منذ إعادة فتح الحدود، قمنا بحشد المساعدات الغذائية لمنطقة دارفور.
– الأشخاص المعرضون لخطر المجاعة سيحصلون على المساعدات المنقذة للحياة.
الشرق للأخبار
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