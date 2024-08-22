خليل باشا سايرين يترأس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث بالقاهرة

بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ترأس اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف وفد السودان المشارك فى اعمال الاجتماع الثانى للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث بحضور الفريق شرطة عثمان عطا مصطفى الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني و السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي- سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع النظر في مخرجات الاجتماعين الخامس والسادس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث وإطلاق شعار اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث، كما سيناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الصِلة بدعم جهود الدول العربية في الحد من مخاطر الكوارث وإقامة عدد من الفعاليات للتوعية بأهمية تبني رؤى للحد من مخاطر الكوارث ومتابعة إنفاذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها، بجانب تنسيق التعاون بين اجهزة الحماية المدنية والجهات المعنية بالبيئة في الدول العربية.

المكتب الصحفي للشرطة