غرب كردفان تشهد التوقيع النهائي لوثيقة الصلح بين الميما والميامين – صورة

أكد الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الأستاذ صبري يوسف جبارة رعاية حكومة الولاية لمخرجات مؤتمر الصلح الذي وُقِّعَ الاربعاء بين قبيلتي الميما والميامين إحدى مكونات قبائل دار حمر لطي صفحة الخلاف الذي نشب بينهما لما يزيد عن ثمانيةِ أشهرٍ خلت .

واشاد سيادته بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للتصالحات بالإمارة وجميع الجهات الراعية للمؤتمر.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية لمؤتمر الصلح الذي عقد بدار امارة عموم قبائل دار حمر برعاية امانة حكومة ولاية غرب كردفان والادارة التنفيذية بمحلية النهود واشراف الامير عبدالقادر منعم منصور أمير عموم قبائل دار حمر وتنفيذ لجنة التصالحات . وامتدح رئيس لجنة التصالحات محمد عمر النيل جهود الأمير عبدالقادر منعم منصور والجهات الرسمية والشعبية لسعيهم الدؤوب في طي الخلافات بين ابناء دار حمر.

وقال ان لجنة التصالحات منوط بها اصلاح ذات البين ونبذ الفرقة بين ابناء الدار، مشيداً بالمرحلة التي وصل لها كل من الميما والميامين في التوقيع النهائي على نبذ الخلاف والترفع عن الصغائر. وبعث النيل ببرقية شكر وثناء للجهات التي ساهمت في نجاح المؤتمر. وتعهد شرتابة قبيلة الميامين جقران عبدالمنعم بتنفيذ ماجاء في الوثيقة.

واكد على وحدة الصف ونبذ العصبية وحي جقران جهود الجهات الرسمية والشعبية التي ساهمت في طي الخلاف. واكد رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الميما اسماعيل ابراهيم تنفيذهم لما جاء من توصيات.