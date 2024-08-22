رئيس اللجنة القومية للمقاومة الشعبية يشيد بأجهزة الولاية الشمالية

أرسل اللواء ركن (م) بشير مكي الباهي، رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية، رسالة إلى نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية وأعضاء اللجنة، قدم فيها التهنئة للقائد العام ونائبه ومساعديه ورئيس الأركان ونوابه وقادة الوحدات وضباط الصف والجنود بمناسبة مرور سبعين عامًا على تأسيس القوات المسلحة. وتمنى في رسالته أن يعاد العيد القادم والبلاد تنعم بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يتقبل الله الشهداء ويشفي الجرحى ويفك الأسرى، مع عودة سالمة للمفقودين.

وأشاد الباهي بدور المقاومة الشعبية وتكاتف وتعاضد أهل الولاية، ممثلين في السيد الوالي وحكومته وشعبه. كما أثنى على جهود لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية في مستوياتها الإدارية المختلفة وعلى مساهمة مجتمع الولاية بمختلف فئاته في دعم المقاومة الشعبية وإسناد أهالي الولاية المتضررين من السيول والفيضانات، وأهالي الولايات المنكوبة، خاصة في دارفور وكردفان. وأكد أن المقاومة الشعبية في الولاية الشمالية قدمت نموذجًا يُحتذى به.

واختتم رسالته بطلب نقل شكر وتقدير اللجنة للسيد الوالي وحكومته الرشيدة على رعايتهم وإشرافهم اللصيق على المقاومة الشعبية منذ اندلاع الحرب، متمنيًا الأمن والسلام والاستقرار للسودان وأهله.

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