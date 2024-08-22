والي القضارف يلتقى اللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة والاستنفار بالولاية

عقد والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، اجتماعًا الاربعاء بمكتبه مع اللجنة العليا للمقاومة الشعبية المسلحة والاستنفار بالولاية، برئاسة اللواء الركن (م) عبد الله يوسف، رئيس اللجنة. تم خلال الاجتماع استعراض سير برامج تأمين الولاية والدفاع عنها، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد القوات المتمردة.

أكد الاجتماع على أهمية استمرار استقطاب الدعم وتنظيم حملات التعبئة في هذا السياق، بالإضافة إلى إعداد وتدريب المتطوعين وتوفير احتياجاتهم. كما شدد على ضرورة معالجة التحديات وتضافر الجهود لتحقيق هذه الأهداف. وتناول الاجتماع أيضًا القضايا التي تهم المقاومة الشعبية بمحلية الفاو.

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