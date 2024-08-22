والي الجزيرة: القوات المسلحة المظلة الأمنية يستظل بها الشعب

أكد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف ان القوات المسلحة الضامن لوحدة وأمن الشعب السوداني وعزته وكرامته والمظلة الأمنية التي يستظل بها الشعب السوداني من حر الحروب والفتن والصخرة التي تتكسر من صلابتها كل المؤامرات والدسائس مشيرا إلى ان ابناء القوات المسلحة سطروا بدمائهم الذكية اسمائهم في صفحات التاريخ العسكري وضربوا اروع الامثلة في التضحية والثبات عند اللقاء.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالات الفرقة الاولي مشاة بالعيد السبعين للقوات المسلحة بمدينة المناقل العاصمة الادارية لولاية الجزيرة وذلك بحضور اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاه واللواء شرطة عبدالاله علي احمد مدير شرطة الولاية والشيخ عبدالمنعم موسى ابوضريرة رئيس لجنة الاعمار والاسناد بالولاية وقيادات المقاومة الشعبية بولاية الجزيرة ومحلية المناقل وضباط وضباط صف وجنود الفرقة الاولي مشاه والقوات النظامية الاخرى والمستنفرين ٠

اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاه أشار إلى ان ابناء القوات المسلحة يجيدون بالنفس من اجل الوطن تهون الأنفس وتسيل الدماء الزكية رخيصة لتظل راية الوطن عالية خفاقة على مر الدهور والاجيال مؤكدا أن الأيادي التي تمتد لاسقاطه سوف تبترها سيوف القوات المسلحة.

مشيرا إلى ان احتفال هذا العام يأتي والقوات المسلحة تضرب اروع الامثال في الدفاع عن سيادة البلاد وامنها واستقرارها ناقلا تهاني إنسان ولاية الجزيرة إلى القيادة العليا للبلاد مشيدا بوقفة المواطنين خلف القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى والمستنفرين مؤكدا في ختام كلمته ان ابطال الفرقة الأولى مشاه اقسموا على حسم معركة الكرامة ودحر المرتزقة والعملاء والمأجورين في الأيام القليلة القادمة .

العميد الركن عبدالرحيم عبدالله كافي قائد اللواء الأول واللجنة المنظمة للاحتفال قدما شرحا تفصيلا عن ميلاد القوات المسلحة وسيرتها العطرة مؤكدا في كلمته ان القوات المسلحة هي الضامن الحقيقي لوحدة البلاد وامنها واستقرارها املا ان يأتي العيد القادم والقوات المسلحة اكثر قوة ومنعة والبلاد في تقدم وازدهار.