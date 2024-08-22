طلبت تحديثا فوريا.. “أبل” تصحح ثغرة أمنية كبيرة في آيفون

أصدرت شركة “أبل” تحديثًا جديدًا لبرنامج آيفون، لإصلاح ثغرة أمنية بالغة الأهمية قبل إطلاق “iOS 18″، وطلبت من المستخدمين تحديث أجهزتهم فورًا.

وأعادت “أبل” إصدار تحديث “iOS 17.6.1” لأجهزة آيفون المؤهلة، لإصلاح ثغرة أمنية كبيرة قُدِّمَت في الإصدار السابق. لذلك يجب على كل مستخدم آيفون تثبيت الإصدار الجديد فورًا.

ثغرة أمنية كبيرة

وتم إصدار “iOS 17.6.1” للمرة الأولى في الـ7 من أغسطس/ آب، وبعد أيام حددت “أبل” ثغرة أمنية كبيرة تمنع بعض المستخدمين من تمكين حماية البيانات المتقدمة، رغم كونها نشطة على “iCloud”، لكن مع إعادة إصدار التحديث، تمكنت شركة “أبل” من إصلاح الخطأ.

ووفقًا لسجل التغييرات الرسمي، يتضمن هذا التحديث إصلاحات أخطاء مهمة، ويعالج مشكلة تمنع تمكين أو تعطيل الحماية المتقدمة للبيانات.

وكتبت “أبل” أيضًا أنه تم تصميم الحماية المتقدمة للبيانات للحفاظ على التشفير الشامل للمحتوى المشترك، طالما تم تمكين الحماية المتقدمة للبيانات لجميع المشاركين. ويتم دعم هذا المستوى من الحماية في معظم ميزات مشاركة “iCloud”، بما في ذلك مكتبة الصور المشتركة والمجلد المشترك والملاحظات المشتركة على “iCloud”.

تحديث أمني آخر

وفقًا للتقارير، تعمل “أبل” أيضًا على تحديث آخر وهو “iOS 17.6.2″، من المتوقع أن يكون مشابهًا لـ”iOS 17.6.1″، وسيكون أيضًا تحديثًا أمنيًا.

ومن المرجح أيضًا أن يكون آخر تحديث لنظام “iOS 17” قبل وصول “iOS 18” في سبتمبر/ أيلول.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي آيفون، فتأكد من استخدام أحدث إصدار من “iOS” للحفاظ على جهازك آمنًا ومأمونًا، من أجل سلامتك الرقمية على الإنترنت.

إرم