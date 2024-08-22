شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة خلال حفل بالقاهرة وساخرون: (الناس تبلغ الكشة يا جماعة)

أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية, تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة.

ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع فقد قدمت الفتاة رقصاتها خلال حفل سوداني بالقاهرة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (الناس تبلغ الكشة يا جماعة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين