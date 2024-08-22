شاهد بالفيديو.. عريس سوداني وعروسته يتبادلان الرقص في ليلة زفافهما على أنغام الفنان “بشة”

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عريس سوداني يحتفل بزواجه مع عروسته وهما يتبادلان الرقص.

ورقص العروسين على أنغام فنان الحفل الشاب عثمان بشة, الذي أطرب المعازيم الحاضرين الحفل من داخل قاعة الفرح.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين