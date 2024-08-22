شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يغني بإحدى أغنيات الفنانة الضجة عشة الجبل ويثر غضب الأسافير ومتابعون: (منافس جديدة للجبلية ودي النوعية الغطست حجر البلد)

أثار مطرب سوداني مغمور غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر المطرب المغمور وهو يغني بإحدى أغنيات الفنانة عشة الجبل الأخيرة.

وتغنى الفنان بطريقة أثارت غضب الجمهور الذي تسابق على نشر التعليقات الساخرة والمنتقدة والتي جاء أبرزها (منافس جديدة للجبلية) وتعليق آخؤ قال فيه صاحبه: (دي النوعية الغطست حجر البلد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين