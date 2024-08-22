شركة MTN Sudan تفصل 100 موظف بصورة مفاجئة

فصلت شركة MTN Sudan للاتصالات حوالي 100 موظف من مختلف الادارات والأقسام بالشركة، فيما تتجه الشركة الى اغلاق عدد من الاقسام بالشركة في اطار الهيكلة الجديدة للشركة.

يذكر ان شركة MTN Sudan تمتلك الحصة الأكبر في سوق الاتصالات في السودان بعد شركة Zain للاتصالات تليها شركة Sudani المملوكة للدولة، وذلك في اخر احصائية قبيل اندلاع الحرب في السودان.

ولم تكشف الشركة بعد اي تفاصيل حول موقف عملياتها في السودان، لا سيما عقب التدهور الاخير الذي صاحب شبكتها في السودان بسبب الوضع الامني بعدد من الولايات السودانية.

تأتي خطوة فصل 100 موظف في ظل ظروف قاسية يعيشها السودانيون في الداخل والخارج، حيث فقد الآلاف مصدر رزقهم اضافة الى تكاليف معيشية مرتفعة داخلياً وخارجياً فمما لاشك فيه ان الخطوة تؤثر على العديد من الأسر السودانية.

وتولى السيد زياد نصير سبح إدارة شركة MTN Sudan في أبريل 2022 خلفاً للجنوب أفريقي مالك ميلامو الذي شهدت فترة رئاسته للشركة تطوراً كبيراً في اعمالها وتوسعة خدماتها متفوقة بذلك على شركة سوداني للإتصالات، حيث اطلق مالك ميلامو في مارس 2022 نجاح اول تجربة لتوفير تغطية لشبكات الجيل الخامس واختيار السودان ضمن الدول الآولى لذلك ضمن شبكتها.

كوش نيوز