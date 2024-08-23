وزير الداخلية المكلف يعود للبلاد بعد مشاركته في أعمال الإجتماع الثانى للألية العربية لدرء الكوارث

أختتمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الإجتماع الوزارى الثانى للألية العربية لدرء الكوارث بمشاركة فاعلة من السادة وزراء الداخلية العرب.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف عقب عودته الى البلاد بعد مشاركته فى الإجتماع.

أن الإجتماع ناقش أسباب تنامى وتزايد ظواهر الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية وتداعياتها وأثارها المدمرة على المجتمعات والشعوب مما حدا بجامعة الدول العربية أن تولى إهتماما متعاظما بهذا الشأن بحثا عن الحلول والمعالجات ودرءا للكوارث بكافة أشكالها مبينا أن هذا الإهتمام ياتى فى أعقاب تزايد حدة الكوارث الطبيعية وغيرها من الزلالال والسيول والفيضانات التى إجتاحت العديد من الدول العربية وأحدثت خسائر كبيرة فى الأرواح والممتلكات وخلفت العديد من الضحايا وأضاف سيادته أن الإجتماع أجاز وبالإجماع مسودة النظام الأساسى لدرء الكوارث بتكوين ألية عربية تساعد الدول العربية على درء الكوارث بالتنسيق والتعاون والتضامن مع المنظمات الدولية والإقليمية والإتحاد الأوروبى واليونيسكو والأمم المتحدة مشيرا الى أن هذه الألية ستعمل بفعالية لمساعدة الدول العربية فى مجابهة الكوارث وتخفف كثيرا من أثارها.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) بأن الإجتماع وقف على مستوى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجتماعات السابقة للألية كما أمن على ضرورة دعم ومساندة جهود الدول العربية وإحكام التنسيق فيما بينها للحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من أثارها بجانب متابعة إنفاذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها وتكثيف عمليات التوعية والإرشاد بمخاطر وأضرار الكوارث .

المكتب الصحفي للشرطة