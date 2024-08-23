الحكومة السودانية تدون بلاغات ضد مرتزقة أجانب يتم محاكمتهم لاحقاً

أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الدكتور جرهام عبد القادر، عن فتح بلاغات في مواجهة ١٢ من المرتزقة الأجانب من دول أفريقية وعربية ستتم محاكمتهم لاحقا. وقال في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والاعلام الخميس، إن مفوضية العون الإنساني اتخذت كافة التدابير بالتنسبق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة لتنفيذ توجيه فتح معبر أدري وفقا للضوابط والاشتراطات ذات الصلة وذلك اتساقا مع موجهات السيد رئيس مجلس السيادة ضمن استمرار الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأوضح جرهام ان المليشيا المتمردة اطلقت سراح ١٩.٤٨١ نزيل في أكثر من ٣٩ سجنا بالبلاد وكانت لذلك انعكاسات سالبة مباشرة تمثلت في الانتهاكات التي وقعت على المواطنين وتدمير ونهب الاعيان المدنية وذلك وفقا لمعلومات رسمية من النائب العام مولانا الفاتح طيفور.

واضاف الوزير ان المليشيا جندت عددا من الأطفال قتل منهم نحو ٤.٥٠٠ طفل، بينما بلغت حالات الاغتصاب المؤكدة من قبل مليشيا الدعم السريع ٢١٦ حالة.

واشار الى ان جملة الدعاوى ضد قادة وأفراد المليشيا بلغت ١٥.٨٦٨ دعوى جنائية. وأكد صدور اوامر قبض بحق ١٦ من المتعاونين السياسيين مع المليشيا بينما اصدرت المحاكم السودانية احكاما في مواجهة ٧٩ من عناصر المليشيا والمتعاونين معها وتم شطب ٣٠ دعوى لعدم كفاية الأدلة.

واستعرض جرهام جهود الحكومة في تيسير إيصال المساعدات الإنسانية، موضحا أن الحكومة اصدرت عدد ١٤٥٢ تأشيرة دخول للعاملين في الحقل الإنساني من جملة ١٥٢٩ طلب بنسبة تنفيذ ٩٩%. واشار الى أن عدد الطلبات الخاصة بالاعفاءات الجمركية بلغت ٢٦٧ طلبا نفذت بنسبة ١٠٠% بينما بلغت اذونات عبور السيارات لمعبر الطينة ٥٤٢ تم تنفيذها بنسبة ١٠٠% وذلك في الفترة من أبريل حتى يوليو.

وأوضح ان طلبات تصديق شاحنات المواد الغذائية بلغت ١٣٦٩ نفذت بنسبة ١٠٠%، بينما بلغت اذونات التحرك ١٠٩٨٥ طلبا نفذ منها ١٠٩٤٤ طلب بنسبة ٩٩،٥%. وفينا يتصل بتوزيع المساعدات أوضح الوزير ان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والمحلية قامت بتوزيع ٣١٤٣ طن من المواد الغذائية وعدد ٤٩١٨٥ كرتونة مواد طبية.

وأكد وصول طائرتي إغاثة قطرية تحمل ١٨٠٣٤ طن وطائرتين كويتية تحمل مواد اغانية وايوائية واسعاف تم تسليمها للهلال الاحمر السوداني ومفوضية العون الإنساني لتوزيعها على المواطنين المتضررين من السيول والأمطار بنهر النيل والشمالية.

وشكر في هذا الخصوص دولة الكويت على إكمال ترتيباتها لتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني. وفي المجال الاقتصادي أكد أن وزارة الطاقة وقعت مع المالية عقدا لمشروع كهرباء كلاناييب لزيادة الإنتاج ل٣٥٠ ميقواط لتغطية حوجة البحر الأحمر وتشغيل محول بطاقة ١٠٠ ميقاوط بمدينة بورتسودان.

وأوضح أن المساحة المستهدفة بالزراعة بالمشاريع الزراعية تبلغ ١.٦ مليون فدان وجاري فتح مياه خزان سنار لري مشروع الجزيرةب ٦.٥٠٠ متر مكعب من المياه وترعة المناقل ٣.٥٩٤ متر مكعب. واكد انه تم توفير ١٢.١٩١ متر جازولين و٥.٩٢٠ بنزين للزراعة.