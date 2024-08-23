جسر بمواد اغاثية متنوعة وسيارات إسعاف من الهلال الأحمر الكويتي

وقال سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري ان الطائرة تحمل 10 أطنان من المساعدات الغذائية والاغاثية وهي ضمن جسر جوى بدا في 14 أغسطس الجاري وتتواصل طائراته تباعا حيث تصل 4 طائرات أخرى أيام 25 و26و27و28 من الشهر الجاري لنقل المواد الاغاثية المتنوعة بجانب سيارات اسعاف مجهزة والمئات من الخيام ومستلزماتها إلى الشعب السوداني الشقيق.

وأشار إلى ان هذا الجسر الجوي يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، تجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان، ويعد هذا الجسر هو الثاني منذ اندلاع الحرب في السودان في ابريل 2023 حيث تضمن الجسر الأول نحو 16 طائرة وباخرتين. وأكد السفير استمرار الكويت في دعمها ومساندتها لاهل السودان حتى يتجاوزوا محنتهم معربا عن الامل بان ينعم السودان بالأمن والاستقرار والرفاه لشعبه الشقيق.

سونا