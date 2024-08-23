والي الخرطوم يشيد بمنسوبي هيئة أمن الولاية في معركة الكرامة

تشهد ولاية الخرطوم تضامناً كبيراً بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في إطار الاستجابة لمتطلبات معركة الكرامة، وتقديراً للأفراد والجهود التي أسهمت في تحقيق الانتصارات على المليشيا المتمردة. وفي هذا السياق، حضر والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، احتفال وداع للواء أمن حسين نويه والعقيد محمد الطيب المأمون، اللذين كانا يعملان في هيئة أمن ولاية الخرطوم قبل نقلهما لمواقع أخرى.

أشاد والي الخرطوم بدور قيادات وضباط وأفراد هيئة أمن الولاية في تأمين الخرطوم خلال الحرب، حيث قادوا المتحركات لدحر المليشيا، وساهموا بشكل فعال في كشف الخلايا النائمة والعملاء. كما أثنى على إسهامات الهيئة في الجانب الإنساني، من خلال إجلاء الأسر والأفراد الذين كانوا تحت حصار المليشيا إلى مناطق آمنة وتقديم الدعم لهم، مشيراً إلى الدور البارز الذي لعبه اللواء حسين نويه في هذا الجهد من خلال رئاسته للخلية الأمنية، وكذلك الجهود المتميزة التي بذلها العقيد محمد الطيب المأمون في مواقع أخرى.

من جانبه، تعهد اللواء محمد الطيب أمبيقا، ممثل هيئة أمن ولاية الخرطوم، بمواصلة الجهود في معركة الكرامة، مؤكداً أن جميع أفراد الهيئة يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق هذا الهدف، وأن المحتفى بهم تركوا بصمات واضحة خلال فترة عملهم.