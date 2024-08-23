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مستشفى الضمان بالأبيض يستقبل ٥٧ حالة جراء قصف المليشيا الأبيض مؤخراً
كشفت د.آمال خليل يوسف المديرة العامة لمستشفى الأبيض الدولى (الضمان) عن عدد حالات الإصابات التى إستقبلها المستشفى من الطالبات والمواطنين يوم الاربعاء ١٤اغسطس٢٠٢٤م ، جراء القصف المدفعى الذى تعرضت له مدرسة أبوستة الثانوية بنات وعدد من المواقع داخل مدينة الأبيض من قبل قوات الدعم السريع المتمردة.
وأوضحت الدكتورة آمال فى تصريح لها ان عدد الحالات بلغت (٥٧) حالة ٣٤ منها إصابات خفيفة و ٨حالة نوبات ازمة وسط الطالبات والمواطنين بسبب الخوف و٣حالات تم إدخالهم العناية المكثفة توفيت منها واحدة بذبحة قلبية كما أجريت عمليات جراحية لعدد (١٠) حالات منها ٦عملية كبيرة وتم تسجيل ٧ حالة وفاة ، منها ٥ طالبات و ٢من المواطنين.
واوضحت مديرة مستشفى الضمان انه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا لكل الحالات التى وصلت للمستشفى. وتقدمت دكتورة امال خليل بالشكر لكل الاختصاصيين والكوادر الطبية المساعدة والعاملين بالمستشفى على اسنادهم ووقفتهم فى إسعاف وانقاذ المصابين فى ملحمة إنسانية جسدت قيم واخلاقيات المهنة.
سونا
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