وزير الصحة السوداني: ٦٥ مستشفى تعمل بكفاءة

أعلن وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد ابراهيم، أن عدد المستشفيات التي تعمل بكفاءة وطاقة كاملة بالبلاد ٦٥ مستشفى من جملة ٥٤٠ كلها في مناطق سيطرة القوات المسلحة وظلت تتحمل عبء تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وقال خلال حديثه الخميس في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والاعلام لدينا مستشفيات عاملة في مناطق سيطرة المليشيا المتمردة في كردفان ودارفور تقوم بتقديم الخدمات الأساسية، مشيرا إلى تعرض المستشفيات بالفاشر للقصف مما اضطر الكوادر الطبية لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال غرف تحت الأرض.

وشدد على ضرورة فتح الطرق اتفاقا أو قهرا لإيصال الخدمات و الكوادر لإنقاذ أرواح المواطنين. ودعا لمزيد من الدعم للقطاع الصحي، مشيرا إلى وصول أجهزة الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب لنهر النيل. وتوقع تركيب محطة اوكسجين ببورتسودان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحطات أخرى حسب الاتفاق مع المصرف العربي.

واوضح ان وزارته بدات العمل في مجال جراحة القلب للأطفال بإجراء ١٠٠ عملية قلب من ٥٠٠ عملية مجانية كمرحلة أولى إلى جانب عمليات متخصصة في جراحة العظام والقلب.

وبشان صحة الأمهات والأطفال أشار وزير الصحة إلى ظهور عينات موجبة لشلل الأطفال نتيجة لتناقص حملات التطعيم في مناطق سيطرة المليشيا ، إلا أنه أكد انتظام حملات التطعيم في الولايات الآمنة.