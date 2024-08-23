كباشي يشيد بالمواقف الوطنية لتنسيقية الحوازمة

أشاد عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بالمواقف الوطنية لتنسيقية الحوازمة ودعمها للقوات المسلحة في معركة الكرامة. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في بورتسودان يوم الخميس وفد التنسيقية العليا للحوازمة، الذي جاء لتأكيد وقوفهم بجانب القوات المسلحة في هذه المعركة الوطنية.

وأوضح الأستاذ عمر سومي يعقوب في تصريح صحفي أن الحوازمة يقفون صفاً واحداً مع القوات المسلحة، باعتبارها صمام أمان السودان، مشيراً إلى انخراطهم بعزيمة في صفوف الجيش للقتال ضد مليشيا التمرد. وأكد أنهم ليسوا حواضن لهذه المليشيا التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الشعب السوداني، مشدداً على أن الحوازمة لن يسمحوا بذلك، محذراً من المؤامرات التي تُحاك ضد أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أن الحوازمة يقفون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لمواجهة هذه المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار السودان.