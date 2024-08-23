المالية تعد بتذليل عقبات التأمين الصحي والعلاج الموحد

وعد د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتذليل العقبات التي تعترض التأمين الصحي ونظام العلاج الموحد القائم على الشراكة بين وزارة المالية والأمانة العامة لديوان الزكاة لتعزيز جهود الدولة الرامية لتوطين العلاج بالداخل لصالح المواطن.

وأكد السيد الوزير لدى لقائه أول أمس الأمين العام لديوان الزكاة بمقر الوزارة ببورتسودان – اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية ضمن الاهتمام ببناء الموارد البشرية وتأهيل البنى الأساسية للتنمية ، موجهاً بتشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان الزكاة لمراجعة الإنفاق على التأمين الصحي وضبط منح بطاقاته لمستحقيها ، مشدداً على ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل المستهدفين في الولايات كافة .

ووعد الوزير بتسهيل اجراءات تحويل زكاة المكلفين العاملين بالخارج بالتنسيق مع جهات الاختصاص. من جانبه قدم الأمين العام لديوان الزكاة أحمد إبراهيم تنويراً ضافياً حول أداء الديوان وما حققه من ربط وصل إلى ١٠٦٪؜ خلال النصف الأول من العام الجاري ،مبيناً أن خدمات الديوان تصل للمواطن في كافة مراكز الإيواء بالولايات ويسهم الديوان في تسهيل العودة الطوعية الى أم درمان.