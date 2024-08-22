استمرار هطول الامطار بنسب متفاوتة وتوالي الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة

قالت هيئة الارصاد الجوية السودانية في نشرتها الخميس إنه يتوقع استمرار هطول الامطار في معظم ولايات البلاد، بكميات ونسب متفاوتة،من غزيرة الى غزيرة متوسطة ،الى متوسطة خفيفة. وتوقعت ان يحافظ الفاصل المداري على موقعه الحالي.

واضافت انه يتوقع توالي الارتفاع الطفيف بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد،وعليه يكون الطقس حارا نهارا معتدل ليلا في معظم انحاء البلاد،حار جدا نهارا دافيء ليلا في الشمال وشمال شرق البلاد والساحل.

وتوقعت هطول “امطار غزيرة “وسط وجنوب ولاية البحر الاحمر،شرق ولاية كسلا. ( غزيرة الى متوسطة) معظم ولاية البحر الاحمر، ولاية نهر النيل، ولاية القضارف، ولاية الخرطوم، غرب ولاية سنار، وسط ولاية النيل الابيض،ولاية النيل الازرق،اجزاء من شمال شرق ووسط ولاية شمال كردفان،معظم ولاية جنوب كردفان، شمال ولاية غرب كردفان ، ولاية وسط دارفور،وغرب ولاية غرب دارفور ،جنوب اواسط ولاية شمال دارفور.