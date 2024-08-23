مجموعة غاضبون بلا حدود تنفذ وقفة احتجاجية غير معلنة بمدينة أم درمان تنديداً بانتهاكات قوات الدعم السريع

نفذت مجموعة غاضبون بلا حدود وقفة احتجاجية غير معلنة بمدينة أم درمان تنديداً بانتهاكات قوات الدعم السريع. وفي الفاشر قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بأن ميليشيات الجنجويد قصفت بالمدفعية الثقيلة المكتبة العلمية ومركز دراسات السلام بفرع جامعة الفاشر

الجزيرة – السودان