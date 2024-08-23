سياسية
المتحدث باسم القوة المشتركة بدارفور أحمد حسين مصطفى: المليشيا في دارفور ارتكبت جرائم خطيرة
قال المتحدث باسم القوة المشتركة بدارفور أحمد حسين مصطفى بأن هناك خطة لطرد المليشيات من كل مدن دارفور وسوف ترى النور قريباً بإذن الله.
– المليشيا في دارفور ارتكبت جرائم خطيرة جداً مثل دفن الناس أحياء بمدينة الجنينة وعمليات إبادة وتطهير عرقي في عدة مدن بإقليم دارفور والآن هنالك قصف عشوائي بالفاشر
– مفاوضات جنيف محاولة لأحياء روح المليشيا التي قاربت على الفناء وهناك اتفاق مسبق وهي اتفاقية جدة يجب تنفيذها أولاً.
– الأزمة في السودان الآن أكبر من أن تكون مفاوضات بين طرفين لأن المليشيا جعلت كل السودانيين طرفا من أطراف الحرب ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.
الجزيرة – السودان
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