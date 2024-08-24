سياسيةأبرز العناوين
منظمة مشاد: يجب على قادة الدول الإفريقية لعب دور إيجابي في حل الأزمة السودانية
قالت منظمة مشاد بأننا نشدد على ضرورة قطع الطريق أمام كافة الجهات الدولية التي تعبث بأمن واستقرار القارة الإفريقية وتعطيل نهوض المجتمعات المحلية بافتعال الأزمات.
– يجب على قادة الدول الإفريقية لعب دور إيجابي في حل الأزمة السودانية والسعي لإنهاء الصراع بالسودان
– نحث الفاعلين الإقليميين في إفريقيا والمهتمين بالشأن السوداني بالتحرك وتكثيف جهودهم لمنع تدخلات الجهات غير الإفريقية في الأزمة السودانية.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة