محمد بشير أبو نمو: لم أفهم ماذا يعني المبعوث الأميركي لدى السودان توم بيرييلو بعبارته “خرق الوفد البروتوكولات”

– أي تغييرات تقوم بها الحكومة في طاقم وفدها المفاوض شأن داخلي.. ولم أفهم ماذا يعني المبعوث الأميركي لدى السودان توم بيرييلو بعبارته “خرق الوفد البروتوكولات”.