سياسية
محمد بشير أبو نمو: لم أفهم ماذا يعني المبعوث الأميركي لدى السودان توم بيرييلو بعبارته “خرق الوفد البروتوكولات”
قال رئيس الوفد الحكومي لـ”المفاوضات” ووزير المعادن محمد بشير أبو نمو لصحيفة “السوداني”:
– أي تغييرات تقوم بها الحكومة في طاقم وفدها المفاوض شأن داخلي.. ولم أفهم ماذا يعني المبعوث الأميركي لدى السودان توم بيرييلو بعبارته “خرق الوفد البروتوكولات”.
– وصل اثنان من أعضاء الوفد المفاوض فعلياً إلى القاهرة منذ الاثنين الماضي، هما سفير السودان بالرياض دفع الله الحاج ومفوضة العون الإنساني سلوى بنية.
الشرق للأخبار – السودان
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