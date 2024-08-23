سياسية

محمد بشير أبو نمو: لم أفهم ماذا يعني المبعوث الأميركي لدى السودان توم بيرييلو بعبارته “خرق الوفد البروتوكولات”

2024/08/23
الحوثيين
الخارجية السودانية
قال رئيس الوفد الحكومي لـ”المفاوضات” ووزير المعادن محمد بشير أبو نمو لصحيفة “السوداني”:
– أي تغييرات تقوم بها الحكومة في طاقم وفدها المفاوض شأن داخلي.. ولم أفهم ماذا يعني المبعوث الأميركي لدى السودان توم بيرييلو بعبارته “خرق الوفد البروتوكولات”.
– وصل اثنان من أعضاء الوفد المفاوض فعلياً إلى القاهرة منذ الاثنين الماضي، هما سفير السودان بالرياض دفع الله الحاج ومفوضة العون الإنساني سلوى بنية.
الشرق للأخبار – السودان

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