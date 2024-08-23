مرسوم يحدّد السعر الأقصى لعلبة القهوة في الجزائر

وقّع الوزير الأول النذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يحدّد السعر الأقصى لمادة القهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد والتوزيع بالجملة والتجزئة.

وبموجب المرسوم المؤرخ في 20 أوت 2024، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 57)، لن تتجاوز أسعار بيع علبة 250 غرام من القهوة للمستهلكين:

312.5 دينار لنوع “أرابيكا” (1250 دج للكيلوغرام)،

و250 دينار لنوع “روبيستا” (1000 دج للكيلوغرام).

ويطبق هذا السعر مع احتساب كل الرسوم، على القهوة الخضراء أو المحمّصة أو المطحونة. بحيث يشمل هوامش ربح قصوى كالتالي:

3 بالمئة عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة للبيع على الحالة،

4 بالمئة عند تحويل القهوة الخضراء المستوردة،

4 بالمئة عند التوزيع بالجملة،

8 بالمئة عند التوزيع بالتجزئة.

وينصّ المرسوم على منح تعويض مالي من خزينة الدولة، لمستوردي القهوة الخضراء. لضمان بقاء أسعارها عند الاستهلاك مثلما هو محدّد بموجب القانون.

الشروق الجزائرية