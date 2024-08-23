سياسية
⭕️ البرهان يلتقي عباس كامل رئيس المخابرات المصرية
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الجمعة ، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل ، بحضور الفريق اول احمد ابراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة .
وثمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء ، دور مصر الرائد في دعم ومساندة اشقائه في السودان في اطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ،معرباً عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حيث تناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين .
وأكد رئيس المخابرات المصري حرص بلاده على أمن واستقرار السودان ، وتمنى أن تُطوى صفحة الحرب سريعاً لوقف معاناة المواطن السوداني.
إعلام مجلس السيادة
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