سياسية
الهلال الأحمر السوداني يقدم المساعدات الإنسانية للنازحين
قدمت جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر، الجمعة المساعدات الإنسانية ل 75 أسرة من النازحين الأقباط بمحلية عطبرة، حيث تشتمل المساعدات على مواد إيواء مقدمة من منظمة الهجرة الدولية، ومواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر التركي.
وقد ثمنت الاستاذة عايدة السيد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، الدعم السخي للهلال الأحمر التركي ومنظمة الهجرة الدولية للنازحين ومتضرري السيول والأمطار، مؤكدة التعاون التام الذي يجمع بين الجمعية وشركائها المحليين والدوليين.
من جانبه عبر رئيس وفد الهلال الأحمر التركي عن سعادته البالغة لتعاونهم المثمر مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، واستعدادهم لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين ولمتضرري السيول والأمطار ايضا.
وفي ذات السياق حيّا القس غبريال يوسف، جهود جمعية الهلال الأحمر السوداني والهلال الأحمر التركي ومنظمة الهجرة الدولية في تقديم العون للنازحين الأقباط. فيما نشير في جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، أن عملية التوزيع تستهدف 1000أسرة، بمختلف مراكز الايواء بالمحلية.
سونا
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