وصول المساعدات القطرية للمتأثرين بمحلية مروي

تسلمت حكومة الولاية الشمالية المساعدات الإنسانية للمتضررين بالأمطار والسيول بمحلية مروي المقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، برعاية سفارة قطر بالسودان.

وقال مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان دكتور صلاح الدعاك ،ان المساعدات القطرية للسودان بدأت منذ بداية الحرب حيث وصلت البلاد حتى الآن ٢٩ طائرة تحمل مواد غذائية وايوائية وصحية.

وأشار في تصريح(لسونا )إلى تخصيص اربع طائرات للمناطق المتأثرة بالسيول والامطار بالشمالية وابان ان المساعدات التي وصلت اليوم تشمل خمسمائة وعشرة من الخيام ومواد ايوائية وغذائية لافتا إلى التنسيق مع الشركاء من الهلال الأحمر السوداني ومفوضية العون الإنساني بالولاية لتوزيع هذه المساعدات.

وأطلق دكتور الدعاك نداء للمنظمات للوصول إلى المناطق المتأثرة في الولاية الشمالية والمساهمة في تخفيف تداعيات السيول والامطار.

في السياق ذاته ثمن مدير عام وزارة الإستثمار والصناعة المشرف على المساعدات لمحليتي مروي والدبة مهندس عمر علي صالح، دور صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في تقديم العون والمساعدة للشعب السوداني منذ بداية الحرب.

من جانبه أكد مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية دكتور عبد الرحمن علي خيري، التنسيق الكامل لتوزيع هذه المساعدات الإنسانية واختيار الأسر الأكثر حوجة.