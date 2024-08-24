صحة الخرطوم: دعم مجلس السيادة يعزز الدور الوقائي والعلاجي

أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة رئيس لجنة الطوارئ الصحية ولاية الخرطوم دكتور محمد إبراهيم عن تقدير الوزارة لدعم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لقطاع الصحة بولاية الخرطوم الذي تعرض لنهب وتخريب ممنهج من المليشيا المتمردة.

وقال لدى استقباله بمستشفى النو للقافلة الثالثة المقدمة من رئيس مجلس السيادة ضمن الاحتياجات الضرورية لدعم القطاع الصحي واسناد القطاع الصحي عامة والخدمات الصحية الطارئة على وجه الخصوص.

وكانت القافلة الأولى لمستشفى الجكيكة الذي تديره وزارة الصحة ولاية الخرطوم كنموذج للشراكة بين وزارتي الصحة بولايتي الخرطوم ونهرالنيل.

وأضاف ان وزارته تقدم خدماتها على المستوى الوقائي وتعزيز الصحة العلاجية عبر ١٤٨ مركزا يتبع للقطاع الحكومي و٩١ مركزا يتبع للقطاع الخاص والمنظمات وعدد ٢٧ مستشفى عام و٣٤ خاص واكثر من ٢٤ بنك دم و١٠ مراكز للكلى ونسبة لتأثر البنى التحتية للصحة بالحرب فانها تحتاج إلى كثير من الدعم حتى نقدم خدمات صحية مميزة.

وهذه الدعومات تساعد وزارة الصحة ولجنة الطوارئ في الحفاظ على تقديم خدمات بجودة عالية وتشغيل المستشفيات بأقصى طاقتها لافتا الى ان دعم رئيس مجلس السيادة ساهم كثيرا في استقرار تقديم الخدمات في المجالات الوقائية والتعزيزية والتأهيلية والعلاجية.

وعبر مدير مستشفى النو دكتور جمال الطيب العبيد عن تقديره للدعم العيني والمالي الذي ظل يقدمه رئيس مجلس السيادة لمستشفى النو وتتمثل هذه الدفعة في عربة اسعاف ومعينات لزيادة السعة السريرية بالمستشفى واجهزة تبريد لتحسين بيئة العنبر.

واكد أن مستشفى النو تقوم بواجبها كاملا وتجد كل الرعاية من والي الخرطوم ومدير عام وزارة الصحة وتحت ادارة مباشرة من لجنة الطوارئ الصحية.