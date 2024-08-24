طلاب كلية الصحة العامة بجامعة شندي ينفذون حملة توعوية صحية بمدينة المتمة

حيث اشتمل البرنامج التوعوي على عدد من المحاور تضمنت: ممارسات الوقاية من الاسهالات المائية، وتدابير المكافحة المنزلية لنواقل الأمراض، اصحاح البيئة، تدابير الوقاية من أمراض العيون كالتهاب الملتحمة الفيروسي وتجنب العدوى واجراءات المعالجة، التعاطي الايجابي مع حملة التطعيم الخاصة بالوقاية من شلل الأطفال تزامناً مع الحملة القومية لاستئصال شلل الأطفال.

وتضمنت الحملة أنشطة ميدانية ومحاضرات تثقيفية، وقدم الطلاب نصائح وإرشادات حول الوقاية والعلاج من هذه الأمراض، وتوزيع مطبوعات توعوية للمساهمة في نشر المعلومات الصحية بين المواطنين. وجاءت هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المعدية في المجتمعات المحلية بالشراكة مع ادارة الصحة والسكان بمحلية المتمة. وقد كانت هنالك استجابة وتفاعل ايجابي من قبل المواطنين.

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