والي الخرطوم يتسلم الدفعة الثانية من المعينات الصحية المقدمة من رئيس مجلس السيادة

تسلّم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الجمعة الدفعة الثانية من المساعدات الصحية المقدمة من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لصالح ولاية الخرطوم. وقد شهد عملية التسليم رئيس اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية، الفريق الركن نصرالدين عوض الكريم، ومدير عام وزارة الصحة، دكتور محمود القائم.

تضمن الدعم المقدم عربة إسعاف لمستشفى النو، بالإضافة إلى أجهزة تبريد وخيام.

وأكد الوالي أن الولاية فقدت العديد من المؤسسات الصحية، وتسعى حكومة الولاية بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية ومجلس السيادة إلى تعويض هذا الفقدان من خلال توسيع المؤسسات البديلة. كما أشار إلى اهتمام رئيس مجلس السيادة باستقرار الخدمات الصحية. وأشاد بجهود وزارة الصحة بالولاية والإعلام العسكري والمقاومة الشعبية لدورهم الداعم لحكومة الولاية، مبشرًا مواطني الولاية بالنصر القريب على الميليشيا وتطهير الولاية، ومن ثم بدء عملية إعادة الإعمار.