بشريات بإستعادة تشغيل محطة توليد كهرباء سنار

بشر المهندس أحمد موسى مدير محطة توليد كهرباء سنار في تصريح (لسونا) أن العمل اكتمل لإعادة تشغيل تربينة واحدة من الاثنتين بمحطة توليد كهرباء سنار.

وقال إن هذا المجهود استمر لمدة شهر لإصلاح الأعطال وتمت إنارة المحطة ومن المخطط تشغيلها بطاقة قدرها أربعة ميقا وات مبينا انها كانت تعمل بطاقة ٥ ميقا وات قبل العطل وان قوتها القصوى ٧.٥ ميقا وات وقوة الاثنتين ١٥ ميقا وات إلا أن فترة صلاحية التوربينتين قد انتهت، لذلك يجب تشغيلها بطاقة أقل من طاقتها القصوى، لتستفيد منها المرافق المهمة داخل مدينة سنار كغسيل الكلى في المستشفى وآبار المياه وبيارة عريديبة.

وأضاف أن المحطة جاهزة للتشغيل ولم يتبق سوى التنسيق مع شركة النقل والتوزيع.

إلى ذلك وجه مدير محطة التوليد صوت شكر للعاملين بالمحطة المتواجدين في سنار والذين بذلوا مجهودا مقدرا في صيانة التوربينة وتشغيلها وهم أصحاب خبرات طويلة في هذا المجال.

كما شكر اللجنة الأمنية ممثلة في قيادات المتحرك، ومجتمع سنار الذي أطلق مبادرة تشغيل المحطة من خلال مجموعة سنار أرض التاريخ على وسائل التواصل الاجتماعي.