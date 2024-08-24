السيول والأمطار تهدد أكثر من 56 قرية بوحدة جودة بمحلية الجبلين – صور

تفقد الاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين رئيس لجنة طوارئ الخريف بالمحلية الجمعة على المناطق التي تأثرت جراء السيول والامطار بوحدة جودة الاداريه برفقه الاستاذ عبدالله الشيخ قريب الله مدير وحدة جودة الادارية والمهندس آدم موسى الشكابة مدير البني التحتية بمحلية الجبلين والجهات ذات الصلة.

وشملت الزياره التفقدية قرى الوراد ، دبة بوسن ، معسكرات اللاجئين ، القناعة، سيد مهدي وكيلو ٤ جودة.

وقال المدير التنفيذي لمحلية الجبلين أن القرى التي غمرتها السيول بلغت اكثر من ٥٦ من القرى والفرقان بوحدة جودة الادارية.

وأشار إلى ان الأمر يتطلب التدخلات الهندسية العاجلة والسريعة لإنقاذ القرى المهددة و الواقعة بالقرب من مجرى السيل.