استعادة تـشغيل شبكة الجامعات السودانية

بشر بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب والباحثين والمهتمين باستعادة تشغيل شبكة الجامعات السودانية (سودرن) التي دمرتها المليشيا المتمردة، وذلك في إطار سعي الوزارة الجاد لاستمرارية خدمات التعليم العالي والبحث العلمي في المجالات المختلفة.

واًشار إلى أن سودرن هي شبكة اتصالات عالية السرعة تساعد في بناء السعة البحثية والقدرات في المجالات العلمية المختلفة تنفيذاً للأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتعليم والبحث العلمي والابتكار في السودان.

وأعلن الوزير في تصريح محدودإن سودرن قد تمت استعادتها ليستفيد منها الطلاب والباحثين، وهذا من بشريات النصر في معركة الكرامة، شاكراً الفريق الإداري والفني لشبكة سودرن والمكتب التنفيذي الوزاري والفريق الإداري والفني لجامعة البحر الأحمر، والفريق الإداري والفني لشركة سوداتل لما بذلوه من جهود مكثفة لاستعادة تشغيل الشبكة.

وقال دهب أن سوداتل هي شريك استراتيجي للتعليم العالي، حيث ظلت تشارك وتدعم الخدمات الإلكترونية للتعليم العالي باستمرار مما كان له عظيم الأثر في تعظيم الخدمات التعليمية التي يستفيد منها الطلاب والمواطنين.

من جهته، قال المهندس الدكتور بابكر حسين أحمد المدير التنفيذي لشبكة سودرن ان الشبكة غير ربحية توفر بيئة محفزة للطلاب والأساتذة والباحثين، وتساعد في إثراء التعاون البحثي والتعليمي، وتعتبر من الشبكات الرائدة في المنطقة العربية والأفريقية، حيث تلعب دوراً مهماً في تطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم مبادرات التعليم الإلكتروني، وتعزيز الابتكار في التعليم والتكنولوجيا.

لافتاً إلى أنها كانت تقدم قبل الحرب خدمات قليلة التكلفة للمؤسسات، فهي مزود خدمة إنترنت (ISP) متخصص لدعم احتياجات مجتمعات البحث العلمي والتعليم في السودان، وتقدم خدمات التعليم الإلكتروني والحوسبة السحابية والبحث العلمي، والربط الشبكي والاستضافة وخدمات أخرى كثيرة. حيث كانت تستضيف المواقع الإلكترونية والبريد والمستودعات الرقمية والمكتبات ووسائل التعليم الإلكتروني والمجلات العلمية ونظم امتحانات الجامعات.

من جهته أكد الدكتور بابكر حسين أن استعادة سودرن في هذه الظروف يأتي في إطار سعي الوزارة الجاد في استعادة البنيات التحتية والخدمات الإلكترونية التي دمرتها المليشيا المتمردة.

و قال بروفيسور عادل جعفر مدير الإدارة العامة لتقانة المعلومات والاتصالات بجامعة البحر الأحمر، أن استعادة تشغيل شبكة سودرن من مركز بيانات جامعة البحر الأحمر يعتبر فخراً للجامعة وولاية البحر الأحمر لما له من فوائد كبيرة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، مشيراً إلى أن استعادة تشغيل الشبكة سوف يسهم في حل مشاكل استمرار خدمات التعليم الإلكتروني والتي شرعت غالبية الجامعات في الاعتماد عليها لاستمرار الدراسة في ظل ظروف الحرب، وأيضاً تسهم في استخراج الشهادات الجامعية أون لاين.