جرهام يمتدح دور الفنانين في إثراء الوجدان السوداني المشترك

شهد وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر ووالي البحر الاحمر الفريق مصطفي محمد نور مساء الخميس بنادي الفنانين ببورتسودان البروفات الختامية لمهرجان الاغنيه الوطنية لدعم القوات المسلحة ” مهرجان الكرامة”، وذلك بحضور عدد من الفنانين وكورال شرطة البحر الأحمر.

وأمتدح وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر لدى مخاطبته المناسبة دور الفنانين في تعزيز الوجدان السوداني.

وقال اجمل مافي السودان الوجدان الواحد. وقال ان الشعب السوداني ينتظر من الفنانين دور أكبر في تعزيز الوجدان السوداني لأنهم أكبر حزب وتجمع لا يحتاج من يناديه، مؤكدا ان الفنانين يمثلون وجدان مشترك للجميع يجمع الناس.