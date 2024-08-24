سياسية
حزب الأمة القومي: ندعم الجهد الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات وسويسرا
قال حزب الأمة القومي بأننا ندعم الجهد الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات وسويسرا مهم وضروري وندعو إلى تحسينه بما يحقق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
– الالتزام بفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية يشكل خطوة مهمة ولكن ستواجهها عقبات إن لم يصاحبها وقف لإطلاق النار لدواعي إنسانية.
– يجب التحرك العاجل في مسـارات متعددة تأخذ الجوانب الإنسانية في الاعتبار لمواجهة تداعيات تعثر مفاوضات سويسرا
– الضغط الدبلوماسي لإعادة إحياء المفاوضات بالضغط على الطرفين وتحسين جهود الوساطة الحالية
– الضغط لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد من يرفض التفاوض أو يصعد النزاع مع ضمان عدم تأثيرها سلبًا على السكان المدنيين.
– توحيد الصوت المدني ودعم القوى المدنية التي ترفض الحرب وتدعو إلى الحل السلمي.
الجزيرة – السودان
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