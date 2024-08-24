شاهد بالفيديو.. الخبير القانوني والمجاهد د. ناجي مصطفى يثير ضجة إسفيرية واسعة بعد ظهوره بالزي العسكري: (أكاد أسمع صوت الشجر وهو يقاتل مع الجيش ويشكل ترس أمام المتمردين)

أثار الخبير القانوني والاقتصادي والأمين السياسي لحركة المستقبل الإصلاح والتنمية والحاصل على 3 شهادات دكتور ناجي مصطفى, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر د. ناجي مصطفى الذي أعلن استنفاره وجهاده ضمن صفوف الجيش السوداني, في حربه ضد قوات الدعم السريع, وهو يرتدي الزي العسكري.

وأثار الخبير القانوني والاقتصادي, الضجة بتصريحات المثيرة التي زعم من خلالها وهو يقف أمام البحر بأنه يكاد يسمع صوت البحر وهو يشكل ترس لأهل السودان.

كما أكد وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, بأنه يكاد يسمع أيضا صوت الشجر وهو يقف صد أمام المتمردين ويقف مع الجيش ومع الحق.

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي, تداولوا المقطع بشكل ساخر, ووصفوا الأمر بــ(السواقة) بينما دافع البعض الآخر عن دكتور ناجي, وكتبوا في تعليقاتهم: (راجل شجاع يقاتل في صفوف القوات المسلحة ما زي القحاطه الداعمين للجنجويد الهاربين بين الدول لهله التحيه والاحترام يكفي انه لابس لبس المعركة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين