شاهد بالفيديو.. خلال استراحة محارب قصيرة.. جنود القوات المشتركة يعزفون ويغنون رائعة الفنان محمد عبد العزيز (قالوا لي سرو) بصوت طروب 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جنود القوات المشتركة التي تقاتل ضمن صفوف القوات المسلحة وهم في لحظة صفاء خلال استراحة محارب قصيرة.

وروح جنود المشتركة عن نفسهم بالعزف على آلة الربابة والغناء بصوت طروب رائعة الفنان الراحل محمود عبد العزيز (قالوا لي سرو), وسط اعجاب جمهور مواقع التواصل الذي تناقل المقطع على نطاق واسع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين