بسبب زلة لسان.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن تنحيه عن قضاياها

أصدر المحامي ياسر قنطوش بيانًا صحافيًّا، السبت، أعلن من خلاله تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتنحيه أيضًا عن كونه محاميها الخاص.

وقال قنطوش في بيان، صباح السبت: “لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحامين كان مسؤولًا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا”، مؤكدًا أنه تم اقتطاع جزء كبير من اللقاء عبر برنامج “الحكاية”، وعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين مع شركة “روتانا”.

وأكد قنطوش أنه من المقرر أن يقيم مؤتمراً صحافياً، الأحد المقبل، يكشف من خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل قرار إنهاء عمله مع الفنانة شيرين.

وكانت الفنانة المصرية قد تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب، عن أزمتها مع شركة “روتانا”، والتي أثارت ضجة خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما قامت الشركة بحذف 4 أغان للفنانة مؤخرًا.

وانفعلت شيرين على الهواء أثناء حديثها عن الشرط الجزائي والتعويضات للشركة خلال المداخلة الهاتفية مع أديب، قائلة: “شغلي مش هدية لحد.. ده رزقي ورزق عيالي، مش كفاية واخدين منى 8 مليون جنيه بالغلط، دي فلوس عيالي يافندم”.

وأضافت: “مع كامل احترامي لكل اللي اتكلموا في الأزمة، قسما بالله العظيم كل كلامهم غلط حتى المحامي بتاعي، علشان ما أوضحش للناس الموضوع، والموضوع بالبلدي لازم الناس كلها تعرفوا”.

العربية نت