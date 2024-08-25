مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد مركز الفحص الآلى بمحلية كررى

ضمن جولاته التفقدية على إدارات وأقسام الشرطة بعد إستلامه مديرا لشرطة ولاية الخرطوم وقف الفريق شرطة (حقوقى) أمير عبدالمنعم على سير العمل بالفحص الألى بمحلية كرري بالولاية وإطمأن سيادته على إستمرار العمل وتقديم الخدمات المرورية بصورة طبيعية وذلك من خلال التنوير المفصل عن طبيعة عمل المركز الذى قدمه اللواء شرطة أحمد علي الخليفة مدير دائرة المرور بشرطة الولاية وشمل ذلك أعمال الصيانة والترميم وإعادة التأهيل للمركز عقب إستهدافه من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة كما تفقد سيادته مركز تجميع المركبات التى تم إستردادها بأم درمان ووجه بتسهيل إجراءات تسليم العربات لأصحابها بعد التأكد من سلامة وصحة المستندات ووفق الضوابط القانونية وأمر بتوسيع المركز لإستيعاب أكبر قدر ممكن من العربات بعد عمليات التحرير التى شهدتها مناطق متفرقة من أم درمان.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بأن السيد مدير شرطة الولاية ثمن جهود شرطة المرور وإسهاماتها فى تنظيم حركة السير وفتح الطرقات بجانب تقديم خدمات مرورية متميزة تلبى رغبات المواطنين وقد رافقه فى الزيارة السادة مدراء الدوائر ومدراء شرطة المحليات بالولاية .

المكتب الصحفي للشرطة